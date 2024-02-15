МИД РФ заявил об опасности пути США на эскалацию

Российская Федерация доводит до США информацию о том, что их курс на эскалацию очень опасен. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.

«Наш сигнал понятен, очевиден, эскалация — это то, что сейчас находится в центре американского курса, очень опасно. Этот сигнал мы до них доводили и будем доводить по всем доступным каналам», — заявил Рябков.

15 февраля политический обозреватель Андрей Перла заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может оказать влияние на результаты выборов в США.

В этот же день бывший президент США Дональд Трамп сказал, что американским властям следовал бы отказаться от безвозмездной помощи Киеву и давать Украине кредиты.

До этого газета Japan Times писала, что Евросоюз и США обсудили в Брюсселе «жесткие» санкции против России, которые планируется приурочить к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

Ранее Bloomberg узнал о планах Трампа принудить Украину к переговорам в случае переизбрания.