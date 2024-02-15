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Столтенберг призвал не допустить распада НАТО после слов Трампа

Столтенберг: слова Трампа о НАТО не должны привести к развалу альянса

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия бывшего американского президента Дональда Трампа не должны спровоцировать начало распада организации. Слова главы Альянса приводит РИА Новости.

Он отметил, что позитивно относится к увеличению расходов европейских стран на оборону. Более того, по словам Столтенберга, руководство НАТО многие годы призывало союзников пойти на такой шаг.

«Но это не может быть альтернативой НАТО, мы должны, наоборот, укреплять НАТО, а не рассматривать варианты, которые могут разделить Европу и Северную Америку», — сказал генеральный секретарь, отвечая на вопрос о возможном укреплении стратегической автономии Европы после слов Трампа.

Также глава Альянса обратил внимание на существование в Европе системы ядерного сдерживания, которая основана на тесном сотрудничестве государств региона с США. Столтенберг подчеркнул, что союзникам не стоит принимать решения, способные подорвать эту систему. Соответствующее развитие событий лишь создаст непредсказуемую ситуацию и породит недопонимание, резюмировал он.

11 февраля в американском штате Южная Каролина состоялся предвыборный митинг сторонников Трампа, в ходе которого политик обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обсечению обороны. В то же время бывший президент США признался, что готов поощрять гипотетические атаки РФ на подобные государства.

Ранее экс-советник по национальной безопасности при Белом доме Джон Болтон заявил о желании Дональда Трампа вывести США из НАТО.

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