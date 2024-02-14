Конгресс США предупредили о «серьезной угрозе национальной безопасности»

Комитет по разведке палаты представителей США оповестил конгрессменов о «серьезной угрозе национальной безопасности» и призвал президента Джо Байдена рассекретить информацию по данному поводу. Соответствующее заявление появилось на странице комитета в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, относящуюся к этой угрозе, чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для реагирования на эту угрозу», — заявил председатель комитета Майк Тернер.

До этого президент США Джо Байден на фоне заявления экс-главы американского государства Дональда Трампа об отказе помогать НАТО в случае гипотетического нападения России высказался о необходимости поддержки союзников Вашингтона.

Глава государства подчеркнул, что лидерство США на мировой арене и поддержка союзников имеют ключевое значение для обеспечения безопасности американцев внутри страны. Байден заявил, что Трамп признался в том, что готов бросить американских союзников в случае «нападения России».

Ранее экс-врач Белого дома назвал угрозой для США когнитивные проблемы Байдена.