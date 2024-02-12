Экс-врач Белого дома назвал угрозой для США когнитивные проблемы Байдена

Когнитивные проблемы действующего президента США Джо Байдена ставят под угрозу национальную безопасность страны. Об этом в ходе интервью для американского телеканала Fox News заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон.

Законодатель пояснил, что во время работы «каждый день» наблюдал за американским лидером. В том числе речь идет о периоде, когда Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации 44-го главы государства Барака Обамы.

По словам Джексона, с того момента когнитивные проблемы нынешнего хозяина Белого дома только ухудшились. В связи с этим он пришел к выводу, что 81-летний политик не подходит на роль президента и ему не следовало баллотироваться на выборах.

«Все видят, что с ним что-то не то — и пора прекратить попытки это скрыть», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что состояние американского лидера — это «самый настоящий вопрос национальной безопасности». При этом здоровье главы государства становится все хуже с каждым днем, уточнил конгрессмен.

Ранее члены Демократической партии призвали Джо Байдена чаще демонстрировать «живость ума» на публике.