Германия пообещала предоставить ВСУ в несколько раз больше снарядов

ФРГ предоставит Украине в 2024 году в 3-4 раза больше артиллерийских снарядов. Об этом сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает ТАСС.

«Динамика растет, что хорошо для Украины и тем самым для нас», — отметил глава ведомства.

Он уточнил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов €3,5 млрд.

До этого стало известно, что Писториус устал от дискуссий о поставках крылатых ракет Taurus на Украину и сожалеет о продолжающихся в бундестаге дебатах на эту тему. По его мнению, Берлин — второй по объему оказываемой помощи союзник Киева. Министр обороны Германии посетовал, что сейчас больше всего обсуждаются транши, будто все зависит от того, возьмет ФРГ на себя ответственности за «принятие этого решения».

В начале февраля в Германии признались, что не знают, как ВСУ применяют немецкое оружие. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт пояснил, что с передачей систем вооружений Украине, заканчивается не только ответственность за эти системы, но и «ограничиваются сведения о ней».

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.