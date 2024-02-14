Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Германия пообещала предоставить ВСУ в несколько раз больше снарядов

Писториус: ФРГ предоставит Украине в 2024 году в 3-4 раза больше снарядов

close
100%
Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

ФРГ предоставит Украине в 2024 году в 3-4 раза больше артиллерийских снарядов. Об этом сообщил глава Минобороны Германии Борис Писториус, передает ТАСС.

«Динамика растет, что хорошо для Украины и тем самым для нас», — отметил глава ведомства.

Он уточнил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов €3,5 млрд.

До этого стало известно, что Писториус устал от дискуссий о поставках крылатых ракет Taurus на Украину и сожалеет о продолжающихся в бундестаге дебатах на эту тему. По его мнению, Берлин — второй по объему оказываемой помощи союзник Киева. Министр обороны Германии посетовал, что сейчас больше всего обсуждаются транши, будто все зависит от того, возьмет ФРГ на себя ответственности за «принятие этого решения».

В начале февраля в Германии признались, что не знают, как ВСУ применяют немецкое оружие. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт пояснил, что с передачей систем вооружений Украине, заканчивается не только ответственность за эти системы, но и «ограничиваются сведения о ней».

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами