В Белоруссии прокомментировали отказ Канады в выдаче РФ 98-летнего нациста

В МИД Белоруссии заявили, что отказ Канады в выдаче РФ нациста Гуньки следует рассматривать не как частный случай, а в качестве серьезнейшей, глобальной темы международных отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве заявили, что «канадское правительство будет придумывать любые оправдания, чтобы покрывать нацистских преступников».

Запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче 98-летнего украинского ветерана СС и бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гуньки) был передан Канаде 10 февраля. В нем говорилось, что Следственный комитет РФ завел в отношении Гуньки уголовное дело по статье о геноциде.

Гунька стал известен после того, как 22 сентября 2023 года его пригласили в палату общин канадского парламента, где чествовали в качестве «украинско-канадского ветерана Второй Мировой войны». Позднее премьер Канады Джастин Трюдо извинился за недоразумение и назвал инцидент позором «для всей Канады».

13 февраля посольство РФ получило ноту от МИД Канады с отказом выдать ветерана СС Гунько.

Отказ в выдаче прокомментировали в Госдуме и в Кремле.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет добиваться для Гуньки справедливого наказания.