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В «Ростехе» разработали тепловизионный комплекс

В «Ростехе» создали систему для управления техникой в условиях нулевой видимости

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» разработал разведывательную тепловизионную систему для транспорта «Взгляд», которая позволяет управлять машинами в условиях нулевой видимости. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу госкорпорации.

«Установленное на крышу автомобиля устройство способно обнаружить фигуру человека на расстоянии до 300 м, а на дистанции полкилометра — распознать технику даже в условиях недостаточной видимости», — сообщили в релизе.

В компании уточнили, что подобные системы можно использовать в целях разведки, а также для охраны объектов, патрулирования территорий и для поисково-спасательных работ.

До этого генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, что госкорпорация наращивает производство авиабомб с управляемыми модулями планирования и коррекции в связи с высокой востребованностью в зоне специальной военной операции.

Ранее ВКС России применили сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения против Вооруженных сил Украины.

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