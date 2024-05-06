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Названа главная опасность российского «танка-черепахи» для ВСУ

Forbes: ВСУ тщетно тратят много дронов для борьбы с танком «царь-мангал»

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РИА Новости

Украинская армия тратит внушительное количество FPV-дронов для борьбы с российским танком «царь-мангал». К такому выводу пришел военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

«Слои самодельной брони <…> защищают «танки-черепахи» от 100 000 взрывоопасных беспилотников <…>», — отметил он.

Экс подчеркнул, что дроны украинцы каждый месяц «бросают в наступающих русских».

Автор публикации отметил, что танки успешно используются для разминирования и прокладывания пути бронетанковым штурмовым колоннам. Военный аналитик отметил, что «царь-мангал» получил еще один слой импровизированной брони: металлические решетки поверх цельнометаллических корпусов. Но это не мешает военной технике выполнять свои основные задачи.

В конце апреля Forbes опубликовал материал о российском «танке-черепахе». Он впервые появился на поле боя под Красногоровкой к западу от Донецка. Он оснащен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и катковыми минными тралами.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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