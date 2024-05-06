Фигуристки рассказали, как посетили Великую Китайскую стену с Кондратюком

Капитаны команды по синхронному катанию «Кристалл Айс Джуниор» Мария Кольцова и Софья Лобачева в интервью «Газете.Ru» рассказали о поездке в Китай для гастролей с ледовыми шоу Евгения Плющенко.

«Китай — незабываемая страна! — сказала Кольцова. — Мы были там две недели, в выходные нас возили в самый крутой парк аттракционов в стране, мы пробовали национальную еду. Это было просто потрясающе!

Мы постоянно были в коннекте с одиночниками, на Великой Китайской стене были с Марком Кондратюком, Сашей Самариным, Димой Алиевым, Лизой Нугумановой. На разминке они под нашу музыку зажигали (улыбается)».

«Китай просто в сердечке», — добавила Лобачева.

Также Кольцова рассказала, что во время выступления на шоу в Китае команда «Кристалл Айс Джуниор» продолжала активно тренироваться, поскольку было необходимо пройти сборы перед соревнованиями.

«Терять форму не хотелось, поэтому у нас в графике были и тренировки на льду, и ОФП (общая физическая подготовка. — «Газета.Ru»), и кроссы», — сказала синхронистка.

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