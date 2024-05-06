Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигуристки рассказали, как посетили Великую Китайскую стену с Кондратюком

Синхронистки Кольцова и Лобачева были восхищены поездкой в Китай

close
100%
ninety.ninth/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Капитаны команды по синхронному катанию «Кристалл Айс Джуниор» Мария Кольцова и Софья Лобачева в интервью «Газете.Ru» рассказали о поездке в Китай для гастролей с ледовыми шоу Евгения Плющенко.

«Китай — незабываемая страна! — сказала Кольцова. — Мы были там две недели, в выходные нас возили в самый крутой парк аттракционов в стране, мы пробовали национальную еду. Это было просто потрясающе!

Мы постоянно были в коннекте с одиночниками, на Великой Китайской стене были с Марком Кондратюком, Сашей Самариным, Димой Алиевым, Лизой Нугумановой. На разминке они под нашу музыку зажигали (улыбается)».

«Китай просто в сердечке», — добавила Лобачева.

Также Кольцова рассказала, что во время выступления на шоу в Китае команда «Кристалл Айс Джуниор» продолжала активно тренироваться, поскольку было необходимо пройти сборы перед соревнованиями.

«Терять форму не хотелось, поэтому у нас в графике были и тренировки на льду, и ОФП (общая физическая подготовка. — «Газета.Ru»), и кроссы», — сказала синхронистка.

Ранее фигуристки рассказали о взаимодействии с Юлией Липницкой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами