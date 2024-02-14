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МИД РФ анонсировал визиты Лаврова на Кубу и в Венесуэлу

Захарова анонсировала поездки Лаврова на Кубу и в Венесуэлу 19 и 20 февраля

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Кубу 19 февраля, а на следующий день нанесет визит в Венесуэлу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат уточнила, что на Кубе запланированы переговоры с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИД республики Бруно Родригесом Паррильей. По словам Захаровой, стороны намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, глобальной и региональной повестки дня.

«В центре внимания на переговорах будут ключевые аспекты дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнерства», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

В Венесуэле министр иностранных дел встретится с президентом республики Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом Делси Родригесом. По словам Захаровой, состоится обмен мнениями по ключевым темам и вопросам взаимодействия двух стран.

Ранее Лавров заявил, что РФ находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира.

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