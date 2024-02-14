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В Польше заявили, что мэр Львова говорит «бандеровским языком»

Вице-спикер польского Сейма Згожельский: Садовой говорит на бандеровском языке

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Global Look Press

В польском Сейме раскритиковали высказывания мэра Львова Андрея Садового, заявив, что он говорит «бандеровским языком». Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

«Часто кажется, что господин мэр [Садовой] говорит на бандеровском языке. <...> Не секрет, что этот миф национального сознания еще живет среди многих украинцев», — заявил вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский.

12 февраля мэр Львова Андрей Садовой назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами» после того, как они высыпали на дорогу украинское зерно возле КПП Ягодин — Дорогуск на границе.

13 февраля стало известно, что Украина потребует компенсаций от Польши за рассыпанное украинское зерно.

В тот же день министр сельского хозяйства Польши извинился перед Киевом за инцидент с зерном.

Ранее о поддержке протестов польских фермеров заявили во Франции.

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