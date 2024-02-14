Объем финансирования Украины со стороны ЕС сравнили с «планом Маршалла»

Финансовая помощь, которую Европейский союз (ЕС) предоставил Украине, по своим объемам превосходит американский «план Маршалла». Об этом заявила глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, сообщило издание Politico.

«План Маршалла» вступил в силу в 1948 году и представлял собой программу США по оказанию помощи европейским странам после Второй мировой войны. Всего в осуществлении инициативы приняли участие 18 государств и территорий в Европе.

«[Финансовая помощь ЕС] намного больше в реальном выражении, чем «план Маршалла» после Второй мировой войны с точки зрения доли ВВП», — подчеркнула Рено-Бассо.

Она добавила, что благодаря зарубежным партнерам Киев получил дополнительные средства в размере 50% от всего украинского бюджета.

1 февраля ЕС одобрил выделение €50 млрд на поддержку Украины в течение следующих четырех лет. За документ проголосовали представители всех 27 стран — членов регионального содружества. При этом проект предполагает, что в качестве источника финансирования Брюссель может также использовать доходы от заблокированных российских активов.

Ранее сенат США проголосовал за законопроект о дополнительном финансировании Украины.