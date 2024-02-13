Боррель раскритиковал ответ Азербайджана на обстрел на границе с Арменией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе своего выступления в Брюсселе по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном подверг критике «непропорциональный ответ» Азербайджана на обстрел со стороны армянских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обсудили процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана, в том числе, к сожалению, и недавний инцидент на границах», — сообщил Боррель.

Отмечается, что обстрел солдат Азербайджана вызывает сожаление, но ответ «представляется непропорциональными» из-за того, что Баку проигнорировало заявление Минобороны Армении, что инцидент будет расследован.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что министерство обороны страны отдало приказ войскам не провоцировать эскалацию на границе с Азербайджаном и не поддаваться на провокации.

Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе. Баку назвал произошедшее «операцией возмездия» в ответ на атаку армянских ВС 12 февраля, при которой был ранен азербайджанский пограничник — Ереван тогда пообещал провести расследование и наказать виновных.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.