В Госдуме отреагировали на отказ Канады в экстрадиции бывшего нациста Гунько

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал отказ Канады в экстрадиции бывшего ветерана СС Ярослава Хунки (Гунько) в Россию позором. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.Ru».

Парламентарий назвал такое развитие событий «беспрецедентным явлением».

«Это позор для этих стран. Это об очень многом должно говорить и объяснять, почему мы говорим о необходимости денацификации Украины», — заявил Чепа.

До этого посол России в Оттаве Олег Степанов сообщал, что посольство Российской Федерации передало Канаде 19 декабря 2023 года запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче 98-летнего украинского ветерана СС и бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько).

В отношении Гунько в России завели уголовное дело по статье о действиях, направленных на полное уничтожение этнической группы. Степанов напомнил, что между двумя странами нет договора об экстрадиции, но есть соглашение о взаимной правовой помощи от 1997 года.

Ранее Трюдо прокомментировал слова Путина о выступлении нациста в парламенте Канады.