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Трюдо прокомментировал упоминание Путиным приглашение нациста в парламент

Трюдо назвал упоминание Путиным приглашение нациста в парламент пропагандой

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Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал упоминание российским президентом Владимиром Путиным в интервью журналисту Такеру Карлсону приглашение в канадский парламент украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки) элементом российской пропаганды. Об этом пишет ТАСС.

«Конечно, он (Путин. — «Газета.Ru») будет использовать любую пропаганду, которую может, но я могу сказать, что канадцев не обмануть», — сказал он.

Трюдо добавил, что Канада поддерживает Украину не только из-за дружественных связей, но и потому, что правила, система законов и Устав ООН защищают всех, а не только украинцев. Он подчеркнул, что Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Журналисты попросили премьер-министра прокомментировать фрагмент интервью Путина, в котором президент говорил о выступлении Ярослава Хунки в канадском парламенте во время визита в страну украинского президента Владимира Зеленского. Трюдо ответил, что российская пропаганда пытается повлиять на общественное мнение Канады, пытаясь исказить ситуацию на Украине.

До этого Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что аплодисменты нацисту Ярославу Гунько в парламенте Канады говорят о том, что дело Гитлера живет и денацификация необходима.

Ранее в Госдуме предложили разблокировать все соцсети, чтобы свое мнение мог донести не только Путин.

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