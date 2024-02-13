Камалу Харрис назвали слабым политиком из-за ее «мемных» заявлений

На фоне беспокойства избирателей из-за возраста действующего американского лидера Джо Байдена о готовности исполнять обязанности президента заявила ныне действующий вице-президент Камала Харрис. Однако перспектива ее победы на выборах маловероятна, так как она слабый политик и «выглядит несуразно» по сравнению с экс-президентом США Дональдом Трампом, считает научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Блохин напомнил, что по планам Байден будет президентом на первом сроке, а Камала Харрис за это время станет сильным вице-президентом, после чего займет кресло Байдена.

«Но понятно, что Камала Харрис себя дискредитировала, ее заявления стали мемами. И все наслоилось. По сравнению с каким-то другим политиком, особенно Дональдом Трампом, она выглядит слабо, смешно, даже несуразно, — заявил эксперт телеканалу «360».

Блохин назвал Харрис «карьеристкой», однако добавил, что она вряд ли пойдет на выборы президента. Такая вероятность есть, если от участия в них откажется Байден, но в этом случае Камала Харрис, вероятнее всего, проиграет.

«Но если по какой-то причине у президента не будет возможности работать, то досидеть [на посту] придется ей», — заключил политолог.

Напомним, из-за проблем с памятью и оговорок Байдена в США открыто говорят о его замене Камалой Харрис. Она косвенно признала, что согласна на это и подчеркнула, что готова «служить» американцам. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Супругу Байдена ранее призвали уговорить мужа не баллотироваться на второй срок.