На Западе рассказали о влиянии интервью Путина

Негативные или критические комментарии западных политиков лишь повысили популярность президента России Владимира Путина после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. К такому выводу пришли авторы издания Business Insider.

«Фурор вокруг интервью, когда западные официальные лица <...> критиковали Путина и Карлсона, <...> лишь послужил проекции взглядов Путина на еще более широкую аудиторию», — пишет автор.

По мнению журналистов, российский президент «оказался на вершине», получив возможность донести точку зрения России на происходящие события, в то время как западные политики критикуют друг друга и Карлсона.

Кроме того, интервью может поспособствовать сокращению поддержки Украины на западе.

До этого в Кремле посчитали, что критика интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону со стороны премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца связана со сложным положением их стран.

Ранее во Франции заявили об истерике в НАТО после интервью Путина Карлсону.