Венесуэла обвинила Вашингтон в похищении самолета Boeing 747-300

Венесуэльское правительство обвинило власти США и Аргентины в похищении самолета Boeing 747-300. Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля Пинто сообщает ТАСС.

В Каракасе в категорической форме отвергли «дерзкую кражу» самолета Boeing 747-300 транспортной компании Aerocargos del Sur (Emtrasur), которая была совершена 12 февраля в результате сговора между правительствами США и Аргентины. Тем самым были грубо нарушены все нормы, регулирующие гражданскую аэронавтику.

МИД подчеркнул, что Венесуэла даст решительный, прямой и соразмерный ответ на захват самолета. Для этого Каракас в рамках национальной конституции, дипломатии и международного права воспользуется всеми доступными средствами и добьется возвращения самолета его законному владельцу.

В начале июня 2022 года самолет венесуэльской компании был задержан в Аргентине после приземления для дозаправки. Аргентинские власти по настоянию Вашингтона арестовали самолет.

Ранее в США сообщили, что Венесуэла перебрасывает на границу с богатой нефтью Гайаной легкие танки, патрульные катера и бронетранспортеры из-за продолжающегося спора о принадлежности региона Эссекибо.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.