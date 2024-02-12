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В сенате США признали, что РФ добьется успеха на Украине

Сенатор США Шумер: Россия добьется успеха, если США не отправят помощь Украине

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Joshua Roberts/Reuters

Лидер демократического большинства в американском сенате Чак Шумер признал, что Россия добьется успеха на Украине в случае, если США не отправят помощь Киеву. Об этом сенатор написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«На Украине опасно мало поставок (оружия – прим. ред.). Если Америка не отправит Украине помощь в соответствии с этим законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьется успеха», — подчеркнул Шумер.

До этого офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Вашингтон терпит поражение на Украине и Ближнем Востоке.

Вызвавший споры в конгрессе США пакетный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню почти на $100 млрд 12 февраля прошел процедурное голосование в сенате. Теперь его должны принять в окончательном рассмотрении, а в случае успеха затем — в палате представителей.

Ранее в НАТО задумались о смене стратегии из-за обороны ВС РФ.

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