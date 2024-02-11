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В НАТО задумались о смене стратегии из-за обороны ВС РФ

Economist: НАТО меняет свою стратегию боев на фоне успехов России на поле боя

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Страны НАТО вынуждены переосмыслить свою стратегию ведения боевых действий на фоне успешно организованной обороны вооруженными силами России. Об этом пишет британская газета Economist.

«Успешная оборона России также побудила к более широкому переосмыслению (стратегии – прим. ред.)… Это порождает дилемму», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ранее страны НАТО предпочитали пользоваться стратегией «эластичной обороны», суть которой состоит в том, чтобы задерживать силы противника, выбирая при этом более выгодные позиции для боевого столкновения. «Силы отступают по мере необходимости и уничтожают противника на более благоприятной местности», — характеризует эту стратегию издание.

Издание пишет о возможности «нанесения ударов глубоко в тылу России, чтобы измотать атакующие силы и разрушить их командование и логистику». «Вкратце: массированная бомбардировка российской территории», — подытожила газета.

При этом издание приводит слова военного эксперта Лукаса Милевски, сообщившего, что «западные политические лидеры могут скептически отнестись к таким атакам».

До этого сообщалось, что европейские страны, в первую очередь Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, уже готовы после поражения Украины разделить ее территорию между собой.

Ранее в США заявили, что Украине грозит поражение.

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