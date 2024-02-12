В Госдуме вспомнили «Тараса Бульбу», комментируя польско-украинские отношения

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет охарактеризовал текущие отношения между Польшей и Украиной цитатой из повести писателя Николая Гоголя »Тарас Бульба». Его слова приводит РИА Новости.

9 февраля по всей Польше фермеры устроили протесты, перекрыли дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной с требованием прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из этой страны.

По словам Шеремета, в свете этих событий ему вспоминается отрывок из произведения Гоголя: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?».

Парламентарий заявил, что история повторяется, а властям Украины следовало бы помнить о том, что предателей не любят даже враги, и при первой же возможности их бросят. Самое главное, по мнению Шеремета, то, что предатели всегда расплачиваются за содеянное.

Депутат добавил, что проблема отношений между Украиной и Польшей заключается не в зерне, в отношении поляков к украинцам «как к лицам третьего сорта».

Издание УНИАН также сообщало, что польские фермеры напали на фургоны с украинским зерном на КПП Дорохуск.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.