Россия запросила заседание Совбеза ООН в годовщину Минских соглашений

Россия запросила на понедельник, 12 февраля, заседание Совета Безопасности ООН в связи с годовщиной подписания Минских соглашений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«На утро 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами», — заявил зампостпреда.

По его словам, участники встречи «поговорят и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов».

Дипломат добавил, что начало заседания запланировано на 18:00 (мск).

До этого глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления западных лидеров, назвавших истинную цель Минских соглашений.

Как отметил министр, подписавшие документ, в частности, экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что соглашения требовались для подготовки «войны с Российской Федерацией».

Ранее Путин обвинил гарантов Минских соглашений в молчании.