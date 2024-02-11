В Эстонии отказались прекращать строительство «линии обороны» на границе с РФ

Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Таллин продолжит строительство «линии обороны» и бункеров на границе с РФ несмотря на заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Такеру Карлсону об отсутствии каких-либо территориальных претензий к Польше, Латвии и другим странам. Об этом Певкур сообщил в интервью DPA.

«Мы не изменим наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту», — отметил министр.

По словам Певкура, сейчас «все» страны якобы должны повышать свою боевую готовность. Он также подчеркнул, что Таллин намерен закупить на Западе оружие, боеприпасы и военную технику.

До этого Певкур заявил в интервью порталу Postimees, что создание прибалтийскими странами «линии обороны», в рамках которой Эстония намерена построить 600 бункеров на границе с Россией, не связано с реальной угрозой войны.

Министр пояснил, что «в случае необходимости» на «линии обороны» могут быть развернуты противотанковые заграждения, однако власти прибалтийских республик пока не рассматривают другие меры по укреплению границы.

Ранее сообщалось об ожиданиях Эстонии о том, что Россия начнет угрожать Европе и НАТО.