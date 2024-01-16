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В Эстонии заявили об угрозе НАТО со стороны России

Премьер Эстонии Каллас высказалась об угрозе границам НАТО через три года

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Sergei Grits/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете The Times заявила, что через три года Россия начнет угрожать границам Европы и НАТО. Она предупредила, что Европе необходимо готовиться к возвращению Кремля в качестве серьезной военной угрозы на восточном фланге НАТО в течение от трех до пяти лет.

Этот прогноз основывается на сценарии, при котором в конфликте на Украине будет подписано соглашение о прекращении огня. При таком сценарии страны Прибалтики останутся наиболее уязвимой частью НАТО, поэтому необходимо принимать меры для защиты региона. Эстонский план также содержит предложения для помощи Украине в борьбе с Россией, включая советы не бояться помогать Киеву.

Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что Германия нуждается в начале военных действий против России, чтобы навести страх среди своего народа и избежать социального взрыва.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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