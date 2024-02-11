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В сенате США возмутились законопроектом о помощи Украине

Сенатор в США Пол назвал законопроект о помощи Украине оскорблением американцев

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Scott Applewhite/AP

Сенатор США Рэнд Пол назвал прямым оскорблением каждого американца законопроект о помощи Украине. Об этом он сообщил в своем X.

По мнению сенатора, законопроект, который предполагает направить Украине $60 млрд, помимо предыдущих $113 млрд, является одним из многих вопиющих выделений кровно заработанных американцами денег.

Пол добавил, что данное решение является ошибочным, а также прямо оскорбляет каждого гражданина США, особенно учитывая, что границы Соединенных Штатов остаются незащищенными.

До этого Пол назвал «возмутительным» законопроект об иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню без учета положений о безопасности южной границы

Ранее американский сенат во время процедурного голосования отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на границе США с Мексикой.

Законопроект предусматривал выделение более $118 млрд в качестве дополнительных бюджетных ассигнований. На помощь Украине предполагалось направить $60,06 млрд, $14,1 млрд выделялось Израилю. На обеспечение мер контроля на южной границе США планировалось выделить $20,23 млрд.

Ранее Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта по помощи Украине.

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