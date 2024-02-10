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Экс-советник Меркель назвал необоснованными опасения Шольца по передаче Taurus Киеву

Хойсген заявил, что опасения Шольца по передаче Taurus Украине необоснованные

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IMAGO/Christian-Ditsch.de/Global Look Press

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник Ангелы Меркель Кристоф Хойсген заявил, что опасения канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу передачи дальнобойных ракет Taurus Украине необоснованны. В интервью Rheinischen Post он заявил, что Киев всегда придерживался договоренностей с Берлином по использованию оружия.

По его словам, Taurus является одной из нескольких систем вооружения, которая может нанести «серьезный удар» российской армии.

«Я не слышу возражений ни со стороны МИД Германии, ни со стороны министерства обороны. Опасения, что Украина может направить Taurus на цели в России, необоснованны. Украинцы до сих пор всегда придерживались договоренностей с Германией», — заявил Хойсген.

Как считает экс-советник Меркель, Владимира Путина «впечатляет сила». Он выразил надежду, что Шольц не позволит шантажировать себя заявлениями об увеличении рисков эскалации при передаче ракет Украине.

До этого сообщалось, что министр обороны Германии устал от дебатов по поставкам Taurus Украине.

Ранее стал известен план Британии по закупке ракет у ФРГ.

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