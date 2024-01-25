Стал известен план Британии по закупке ракет у ФРГ

Великобритания предложила Германии купить у нее крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон мог поставить Украине больше ракет Storm Shadow. Как сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники, идея заключается в том, чтобы федеральное правительство экспортировало Taurus в Великобританию, что дало бы правительству Лондона возможность поставлять Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

Предложение было сделано несколько недель назад и в настоящее время рассматривается немецким руководством. Однако главным спорным пунктом является дальность действия Taurus, составляющая 500 километров. До сих пор Германия не поставляла Украине оружие с подобными характеристиками.

Оппозиционный Христианско-демократический союз выставил на голосование проект резолюции, призывающий кабмин поставить Украине Taurus, но парламентарии проголосовали против него.

TAURUS KEPD 350/150 — это немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Разрабатывалась и производится Taurus Systems GmbH, базирующейся в Шробенхаузен. Является конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow совместной англо-французской разработки.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

Специальная военная операция (СВО) на Украине стала неизбежной после того, как Запад сделал из Украины прямую угрозу для России, заявил Лавров. По его словам, Запад создал угрозу на тех землях, которые на протяжении нескольких веков закладывали, осваивали и обустраивали русские, чьи потомки сейчас там живут.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.