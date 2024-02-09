В Сербии рассказали, что показал Путин Западу в интервью Карлсону

Бывший глава сербского Агентства безопасности и информации Александр Вулин, комментируя вышедшее интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил, что российский лидер напомнил, кто и когда уничтожил международное право. Об этом Вулин сообщил РИА Новости.

«Путин и в этом интервью защитил Россию, а также напомнил, кто и когда уничтожил международное право», — подчеркнул экс-глава разведки.

По его словам, правду, которую говорит Владимир Путин, нельзя опровергнуть, ее можно только запретить.

До этого лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону прорвало информационную блокаду со стороны Запада.

Он отметил, что хронометраж интервью позволил глубоко раскрыть затронутые проблемы, а Путин говорил прямо. Российского лидера было интересно слушать, поскольку он конкретно отвечал на заданные вопросы, подчеркнул Филиппо.

Ранее в Китае согласились со словами Путина, сказанными в интервью Карлсону.