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В Китае согласились со словами Путина, сказанными в интервью Карлсону

МИД КНР об интервью Путина Карлсону: диалог поможет решить ситуацию на Украине

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Министерство иностранных дел Китая, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости урегулировать ситуацию на Украине переговорами, заявило, что диалог остается единственным реальным способом разрешить украинский кризис и окончить боевые действия в этой стране. Об этом внешнеполитическое ведомство КНР сообщило РИА Новости.

«Диалог и переговоры являются единственным реальным способом разрешения украинского кризиса», — говорится в сообщении МИД Китая в ответ на просьбу о комментарии соответствующего заявления Владимира Путина.

До этого Путин заявил, что Владимир Зеленский свободен принимать решения по поводу переговоров с Россией.

Путин добавил, что Зеленский после прихода к власти «понял две вещи». Первую — что лучше не ссориться с неонацистами и националистами, так как они агрессивные и непредсказуемые. Также, по мнению Путина, Зеленский понял, что Запад во главе с США их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией, так что это выгодно и безопасно.

Президент РФ также подчеркнул, что Москва желает добиться урегулирования на Украине с помощью переговоров.

Ранее политолог назвал главный посыл интервью Путина Карлсону.

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