Украина вышла из нескольких соглашений в рамках СНГ

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, что Украина вышла из трех соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

В частности, речь идет о Соглашениях о принципах и порядке выполнения военных перевозок, а также о двух договорах о сотрудничестве в медицинской сфере.

Он также добавил, что Киев прекратил участие в соглашениях в рамках СНГ о профилактике йоддефицитных состояний среди населения и по борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.

23 января стало известно, что Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии МВД. В начале января Мельничук сообщил, что Украина вышла из соглашения о системе документальной шифровальной связи, заключенного в 1996 году в рамках СНГ.

Ранее на Украине заявили о нежелании вести переговоры с РФ по Приднестровью.