Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Украина вышла из нескольких соглашений в рамках СНГ

Представитель кабмина в Раде Мельничук: Киев вышел из 3 соглашений в рамках СНГ

close
100%
Emilio Morenatti/AP

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, что Украина вышла из трех соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

В частности, речь идет о Соглашениях о принципах и порядке выполнения военных перевозок, а также о двух договорах о сотрудничестве в медицинской сфере.

Он также добавил, что Киев прекратил участие в соглашениях в рамках СНГ о профилактике йоддефицитных состояний среди населения и по борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.

23 января стало известно, что Украина вышла из соглашения СНГ о взаимодействии МВД. В начале января Мельничук сообщил, что Украина вышла из соглашения о системе документальной шифровальной связи, заключенного в 1996 году в рамках СНГ.

Ранее на Украине заявили о нежелании вести переговоры с РФ по Приднестровью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами