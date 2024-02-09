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Политолог: Карлсона будут прессинговать после интервью с Путиным

Политолог Блохин: Карлсон столкнется с прессингом после интервью с Путиным

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Гавриил Григоров/РИА Новости

По возвращении в США после интервью с президентом России Владимиром Путиным Такер Карлсон может столкнуться с прессингом. Об этом в эфире «Радио 1» заявил американист Константин Блохин. Он напомнил, что журналиста уже назвали «кремлевским агентом» и «шпионом». Кроме того, недоброжелатели предлагают запретить ему въезд в страну.

«Скорее всего, при администрации Байдена будут его прессинговать. Если же президентом будет Трамп, то, на самом деле, он наоборот будет в фаворе», — подчеркнул Блохин.

По мнению политолога, Карлсону удалось занять важное место в информационном пространстве. Журналист смог донести правду до граждан США, которые по объективным причинам не получали достоверных данных, добавил эксперт.

Такер Карлсон в ночь на 9 февраля опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Для этой беседы журналист специально прилетал в Москву. Он говорил, что американцы «не имеют представления» о том, что происходит на Украине. Что Путин сказал Карлсону? «Газета.Ru» собрала основные цитаты и тезисы.

Ранее американская газета посоветовала гражданам США не смотреть интервью Путина Карлсону.

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