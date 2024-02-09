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ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента РФ

ЦИК: в бюллетень на выборах президента РФ впервые с 2008 года вошли 4 кандидата

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Александр Гальперин/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, впервые с 2008 года бюллетень будет включать только четырех кандидатов — выдвиженца от партии «Новые люди» Владислава Даванкова, действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова.

Прежде ЦИК отказал нескольким претендентам в регистрации на выборах президента по причине большого количества брака в собранных ими подписях или недостаточного количества подписей.

До этого политик Борис Надеждин заявил об отсутствии претензий к Центризбиркому за отказ в участии в выборах президента, при этом раскритиковав процедуру сбора подписей. В Кремле указали на «большое количество огрехов» в подписях за кандидата и недействительность подписей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали 1,58 млн человек.

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