ЦИК утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, впервые с 2008 года бюллетень будет включать только четырех кандидатов — выдвиженца от партии «Новые люди» Владислава Даванкова, действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и выдвиженца от КПРФ Николая Харитонова.

Прежде ЦИК отказал нескольким претендентам в регистрации на выборах президента по причине большого количества брака в собранных ими подписях или недостаточного количества подписей.

До этого политик Борис Надеждин заявил об отсутствии претензий к Центризбиркому за отказ в участии в выборах президента, при этом раскритиковав процедуру сбора подписей. В Кремле указали на «большое количество огрехов» в подписях за кандидата и недействительность подписей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали 1,58 млн человек.