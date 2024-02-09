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Политолог назвал главный посыл интервью Путина Карлсону

Политолог Минченко: Путин дал американцам сигнал о готовности России к переговорам

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не вызовет особого эффекта до выборов президента США, считает политолог Евгений Минченко. При этом главной деталью он в беседе с НСН назвал посыл России о готовности к переговорам.

«Главное – это сигнал американской аудитории, что Россия готова к переговорам, готова договариваться, в том числе, по Украине, причем, договариваться, основываясь на национальных интересах и России, и США там, где они друг другу не противоречат», – заявил эксперт.

Каких-то изменений ждать раньше выборов в США не стоит, добавил Минченко. О чем-то договариваться Москва и Вашингтон смогут, если к власти вернется экс-президент Штатов Дональд Трамп, считает он.

«Если переизберется Байден, я очень сомневаюсь, что чего-то удастся достичь. До ноября ничего не будет, это совершенно точно», – отметил политолог.

Также он добавил, что основной посыл адресовался политическому классу США, так как простые американцы все тонкости интервью могли не понять из-за сложности построения. В качестве пояснения он привел долгую историческую справку, с которой началась беседа.

«[Интервью] достаточно сложно для рядового американского обывателя. Например, длинные исторические экскурсы, даже Карлсон запутался в веках», – пояснил Мильченко.

Напомним, в ночь на 9 февраля Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным, которое уже вошло в тренды просмотров соцсети Х. «Газета.Ru» собрала основные цитаты и тезисы беседы в материале.

Ранее в Кремле рассказали, по каким источникам Путин изучает историю.

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