Политолог назвал главный посыл интервью Путина Карлсону

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не вызовет особого эффекта до выборов президента США, считает политолог Евгений Минченко. При этом главной деталью он в беседе с НСН назвал посыл России о готовности к переговорам.

«Главное – это сигнал американской аудитории, что Россия готова к переговорам, готова договариваться, в том числе, по Украине, причем, договариваться, основываясь на национальных интересах и России, и США там, где они друг другу не противоречат», – заявил эксперт.

Каких-то изменений ждать раньше выборов в США не стоит, добавил Минченко. О чем-то договариваться Москва и Вашингтон смогут, если к власти вернется экс-президент Штатов Дональд Трамп, считает он.

«Если переизберется Байден, я очень сомневаюсь, что чего-то удастся достичь. До ноября ничего не будет, это совершенно точно», – отметил политолог.

Также он добавил, что основной посыл адресовался политическому классу США, так как простые американцы все тонкости интервью могли не понять из-за сложности построения. В качестве пояснения он привел долгую историческую справку, с которой началась беседа.

«[Интервью] достаточно сложно для рядового американского обывателя. Например, длинные исторические экскурсы, даже Карлсон запутался в веках», – пояснил Мильченко.

Напомним, в ночь на 9 февраля Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным, которое уже вошло в тренды просмотров соцсети Х. «Газета.Ru» собрала основные цитаты и тезисы беседы в материале.

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