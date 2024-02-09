В МИД ФРГ заявили, что министр Бербок не знала о нацистском прошлом своего деда

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не знала о нацистском прошлом своего дедушки Вальдемара Бербока (1913-2016). Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на заявление МИД ФРГ.

По данным Bild, в досье вермахта говорится, что Вальдемар Бербок был «безоговорочным национал-социалистом», читал книгу Гитлера «Майн Кампф» (Mein Kampf, запрещена в РФ) и, предположительно, «полностью стоял на почве национал-социализма». Кроме того, в 1944 году он был награжден фашистским крестом «За военные заслуги» с мечами.

В МИД ФРГ заявили, что содержание документов не было известно Анналене Бербок. При этом журналисты пояснили, что такие характеристики «почти всегда» содержали подобные формулировки, поэтому ответить на вопрос о реальном отношении Вальдемара Бербока к национал-социализму не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что Трамп отверг обвинения демократов в фашизме и сравнение с Гитлером.