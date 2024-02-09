Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ уверены, что вопрос с расчетами с Китаем будет решен

МИД РФ: Москва уверена, что вопрос с расчетами с Пекином будет решен

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия уверена в том, что вопросы с расчетами с Китаем будут разрешены, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать сообщения о возникших проблемах с расчетами между РФ и КНР.

«Нет, такого у нас нет. Просто несколько китайских банков из-за предосторожности, из-за опасений попасть под санкции пока воздерживаются. Но мы уверены в том, что эта проблема будет решена»», — сказал Руденко.

До этого банки Турции снова начали принимать платежи из России, однако список товаров ограничен. Все транзакции проводятся в национальных валютах.

При этом сообщалось, что крупнейшие китайские банки, с которыми работают российские импортеры, начали сокращать или вовсе прекращать работу с клиентами из России и Белоруссии. В частности, речь шла о китайском Chouzhou Commercial Bank, который на фоне санкций стал основным для российских импортеров, прекратил любые расчеты с клиентами из России. По данным журналистов, в декабре 2023-го банк сообщил клиентам, что теперь не обслуживает платежи по товарам, импорт которых в РФ под санкциями.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами