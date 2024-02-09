В МИД РФ уверены, что вопрос с расчетами с Китаем будет решен

Россия уверена в том, что вопросы с расчетами с Китаем будут разрешены, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать сообщения о возникших проблемах с расчетами между РФ и КНР.

«Нет, такого у нас нет. Просто несколько китайских банков из-за предосторожности, из-за опасений попасть под санкции пока воздерживаются. Но мы уверены в том, что эта проблема будет решена»», — сказал Руденко.

До этого банки Турции снова начали принимать платежи из России, однако список товаров ограничен. Все транзакции проводятся в национальных валютах.

При этом сообщалось, что крупнейшие китайские банки, с которыми работают российские импортеры, начали сокращать или вовсе прекращать работу с клиентами из России и Белоруссии. В частности, речь шла о китайском Chouzhou Commercial Bank, который на фоне санкций стал основным для российских импортеров, прекратил любые расчеты с клиентами из России. По данным журналистов, в декабре 2023-го банк сообщил клиентам, что теперь не обслуживает платежи по товарам, импорт которых в РФ под санкциями.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай заключат новые соглашения во время визита Путина в Пекин.