Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Байден не будет кандидатом в президенты

Рамасвами призвал готовиться к выдвижению Обамы от демократов вместо Байдена

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Представитель Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что кандидатом на выборах президента США от Демократической партии станет бывшая первая леди Мишель Обама, которая займет место действующего главы государства Джо Байдена. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Байден не будет кандидатом от демократов. Готовьтесь к Мишель Обаме», — написал Рамасвами.

Также он разместил фрагмент своего интервью Fox News, в котором он говорит, что Байден не будет баллотироваться.

«Я говорил об этом в прошлом году, но люди говорили мне, что я конспиролог, а теперь это становится все очевиднее», — отметил он.

До этого Байден заявил, что является самым подготовленным человеком в стране для поста главы государства. Американскому лидеру один из журналистов задал вопрос, почему именно он должен быть кандидатом от демократов на высший государственный пост в США. Байден ответил, что он «самый квалифицированный человек в этой стране, чтобы быть президентом и закончить работу, которую начал».

Ранее штаб Трампа осудил решение спецпрокурора по Байдену.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами