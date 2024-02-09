В США заявили, что Байден не будет кандидатом в президенты

Представитель Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что кандидатом на выборах президента США от Демократической партии станет бывшая первая леди Мишель Обама, которая займет место действующего главы государства Джо Байдена. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Байден не будет кандидатом от демократов. Готовьтесь к Мишель Обаме», — написал Рамасвами.

Также он разместил фрагмент своего интервью Fox News, в котором он говорит, что Байден не будет баллотироваться.

«Я говорил об этом в прошлом году, но люди говорили мне, что я конспиролог, а теперь это становится все очевиднее», — отметил он.

До этого Байден заявил, что является самым подготовленным человеком в стране для поста главы государства. Американскому лидеру один из журналистов задал вопрос, почему именно он должен быть кандидатом от демократов на высший государственный пост в США. Байден ответил, что он «самый квалифицированный человек в этой стране, чтобы быть президентом и закончить работу, которую начал».

Ранее штаб Трампа осудил решение спецпрокурора по Байдену.