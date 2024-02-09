Кремлю неизвестно, встречался ли Карлсон со Сноуденом

Кремлю неизвестно, были ли у американского журналиста Такера Карлсона встречи в России с экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом или кем-то еще, кроме президента России Владимира Путина. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет [не известно]. Это его личное дело», — дал ответ представитель Кремля на вопрос, известно ли ему о каких-либо встречах Карлсона на территории России, кроме как с Путиным.

Не так давно бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не нанес своими действиями ущерба для США и Великобритании.

Он также сообщил, что изначально не планировал оставаться в России, однако это все же произошло из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны других стран. По словам Сноудена, в период 40-дневного пребывания в транзитной зоне аэропорта Шереметьево он вел переговоры со многими странами. Некоторые из государств, пояснил он, побоялись реакции США, другие не могли гарантировать ему безопасность.

Остаться в России бывший американский спецагент, как рассказал он сам, решил «из-за отсутствия других вариантов».

Карлсон прилетел в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит журналиста в Москву, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы.

7 февраля стало известно, что Евросоюз может рассмотреть санкции против Карлсона за интервью с Путиным.

С начала боевых действий Карлсон активно критиковал США за помощь Украине и выступал с пророссийской позицией, объясняя конфликт тем, что «русские не желают видеть американские ракеты у своих границ».

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».