Парламент Грузии одобрил назначение Кобахидзе премьер-министром

Парламент Грузии одобрил назначение Ираклия Кобахидзе премьер-министром страны. Заседание парламента транслируется на сайте законодательного органа.

Депутаты парламента Грузии большинством голосов поддержали постановление о выражении доверия составу правительства во главе с Кобахидзе, а также правительственной программе.

За кандидатуру Кобахидзе и представленный им кабинет министров проголосовали 84 депутата, против — 10. Для выражения доверия новому правительству было необходимо 76 голосов из 150.

До этого Кобахидзе заявил, что главным приоритетом внешней политики Грузии является полная интеграция в европейские и евроатлантические структуры.

3 февраля глава оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили и один из лидеров оппозиции в парламенте Теона Акубардия заявляли, что оппозиционные фракции в грузинском парламенте откажутся от голосования по вотуму доверия новому правительству Грузии.

6 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила создать единую платформу, которая помогла бы стране стать частью Евросоюза.

Ранее в Грузии оценили деятельность ушедшего с поста премьер-министра.