На Украине сообщили о начале переговоров с Данией по гарантиям безопасности

Украина и Дания запустили переговоры о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Такую информацию опубликовала пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Украинская сторона начала детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних обязательств по безопасности», — указывается в публикации.

Согласно информации офиса украинского лидера, обсуждения стартовали в рамках реализации совместной декларации «Большей семерки» о поддержке Украины, к которой присоединилась группа европейских стран, в том числе и Дания.

В заявлении отмечается, что стороны поговорили о ключевых элементах грядущих двусторонних обязательств по безопасности и согласовали график будущих переговоров.

В конце января глава министерства иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен в ходе переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой объявил о выделении 60 млн крон ($8,75 млн) в рамках третьего этапа антикоррупционной программы ЕС на Украине.

Ранее Дания и Чехия подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по оказанию помощи Украине.