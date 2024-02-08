Названы сроки вступления в силу режима прекращения огня в Газе после переговоров в Каире

Консультации в Каире по вопросам установления режима прекращения огня в секторе Газа и выполнения соглашения по обмену израильских заложников на заключенных в тюрьмах Израиля палестинцев продлятся не менее 10 дней. Об этом сообщило палестинское агентство Maan.

В консультациях принимает участие радикальное палестинское движение ХАМАС, чьи боевики 7 октября напали на израильское поселение.

По данным агентства, представители Египта предположили, что после 10-дненых консультаций вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа в рамках первого этапа, который был согласован в Париже.

Агентство также сообщило, что на консультации в Каир прибывает делегация Израиля, а также представители Катара, который вместе с Египтом стал инициатором нового раунда диалога, нацеленного на урегулирование палестино-израильского конфликта.

7 февраля Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Тель-Авиву придется расширить наземную операцию в секторе Газа после ответа ХАМАС на предложение по сделке об обмене пленными, и отказаться от самого предложения.

До этого ХАМАС предложил Израилю трехэтапный план прекращения огня в секторе Газа. В соглашение включили прекращение огня, обмен пленными, а также реконструкцию сектора Газа и вывод израильских войск из палестинского анклава.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.