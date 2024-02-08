Российский посол высказался о войне Запада и РФ

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что заявления западных политиков о «войне» с РФ являются безответственными, такие рассуждения могут привести к уничтожению человечества. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Что сегодня говорят некоторые политики — это, конечно, полная безответственность… рассуждения о том, что они начнут воевать с Россией, приведут просто к уничтожению человечества как такового», — подчеркнул посол.

Он отметил, что соответствующая риторика направлена на то, чтобы наполнить военные бюджеты западных стран.

До этого Мешков заявил, что вопрос возможных мер в отношении французских активов в России в случае использования Евросоюзом доходов от замороженных активов РФ еще только прорабатывается.

В Совете Федерации обращались к Минфину с призывом разработать проект об ответных мерах Западу в случае использования заблокированных активов ЦБ РФ.

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