Франция, поставляя вооружение Украине и понимая, что оно используется против мирных жителей в российских городах, пытается оправдать террористические акты Вооруженных сил Украины (ВСУ) «правом на самооборону». Об этом говорится в заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Французские лидеры цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие преднамеренно используется киевским режимом... Более того, в Париже даже пытались обосновать такие злодеяния «правом на самооборону», по сути, оправдывая акты терроризма», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что французское руководство также отказывается признать свою роль в «вызревании» украинского кризиса и потакании неонацистскому режиму в Киеве, который на протяжении 8 лет убивал своих мирных граждан на Донбассе.

До этого сообщалось, что посла России в Париже Алексея Мешкова собираются вызвать в министерство иностранных дел Франции на фоне ударов Вооруженных сил РФ по французским наемникам на Украине, а также из-за якобы усиления «дезинформации в отношении Франции».

Ранее во Франции призвали снять санкции с России, чтобы вернуть стране дешевый газ.