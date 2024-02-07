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Политолог рассказал о последствиях интервью Путина Такеру Карлсону

Политолог Блохин: интервью Путина Карлсону изменит отношение американцев к России

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AP/РИА Новости

Простые жители США могут изменить свое мнение и восприятие России после интервью президента РФ Владимира Путина экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону. Однако это может негативно сказаться на карьере самого журналиста, которого в США и так обвиняют в симпатии к России, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН.

«Такер Карлсон и так считается в США кремлевским агентом… Очевидно, что ненавистники России в очередной раз его в этом обвинят. Возможно, что-то за этим последует. Это еще в большей степени нанесет ущерб по самому Карлсону. Его поувольняли со всех каналов, лишили должности ведущего», — констатировал политолог.

На этом фоне вероятность того, что журналист станет своего рода «мостиком» между странами и поспособствует нормализации отношений, крайне мала, считает эксперт. Как минимум, это исключено при действующем президенте США Джо Байдене, однако возможно, если к власти придет экс-президент государства Дональд Трамп, добавил он.

«Возможно, интервью повлияет на восприятие России простыми американцами, которые увидят его», — предположил Блохин, добавив, что Карлсон не сможет подтолкнуть США к переговорам с Россией, как бы ни старался.

Напомним, в Кремле сегодня подтвердили информацию о состоявшемся интервью Путина американскому журналисту. Выбор интервьюера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил тем, что позиция Карлсона отличается от остальных, так как он не занимает конкретную сторону.

Ранее имя Такера Карлсона нашли в украинской базе «Миротворец».

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