Боррель рассказал, когда Европарламент одобрит выделение Украине €50 млрд

Европарламент до конца февраля одобрит новую программу помощи Европейского сюза Украине в €50 млрд. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Киеве, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии, передает ТАСС.

«Саммит Евросоюза одобрил программу в €50 млрд, которая в данный момент обсуждается бюджетными властями Евросоюза — Советом ЕС и Европарламентом. Я имею уверенность в том, что Европарламент к концу месяца одобрит ее, чтоб начать сразу реализацию», — сказал он.

До этого завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявлял, что выделенные Европейским союзом €50 млрд не смогут помочь Украине, поскольку финансовые потребности страны растут с каждым днем.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне сообщила, что Евросоюз планирует выделить Украине первый транш из пакета помощи на €50 млрд в марте этого года.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.