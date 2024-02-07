Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд во время своего визита в Киев рассказывала властям Украины, как без американских денег мобилизовать больше человек. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Нуланд давала ценные указания по тому, как без американских денег мобилизовать еще больше украинских граждан, учитывая, что граждане Украины для киевского режима уже не просто расходный материал, за материал они его теперь не считают», — сказала Захарова.

5 февраля издание Asia Times писало, что Виктория Нуланд приезжала в Киев для того, чтобы предотвратить государственный переворот на Украине, поскольку главком ВСУ Валерий Залужный «мог развернуть армию» против лидера Украины Владимира Зеленского.

До этого директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что визит Виктории Нуланд в Киев свидетельствует о сворачивании проектов США на Украине и в Европе.

Ранее в США объяснили, что означает визит Нуланд в Киев.