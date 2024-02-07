Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведев предрек Апокалипсис в случае войны Запада с Россией

Медведев: в случае начала войны с Западом ответ России будет ассиметричным

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что политикам Запада стоит перестать врать избирателям о готовности к войне с Россией, поскольку начало такого конфликта будет означать конец света. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, в настоящее время западные политики все чаще говорят о возможном конфликте с РФ, пытаясь оправдать в глазах электората огромные траты на поддержку Украины. При этом, говорит замглавы Совбеза, они врут гражданам, поскольку война с Россией слабо будет напоминать СВО.

Медведев пояснил: НАТО обладает значительно большими ресурсами по сравнению с Россией, поэтому последняя не станет даже пытаться воевать с альянсом в окопах.

«Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. <...> И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — сказал политик.

Он призвал западных политиков рассказывать об этом избирателям, а не «держать за идиотов».

До этого Медведев спрогнозировал уменьшение Украины до Львовской области.

Ранее Медведев прокомментировал заболевание главы Пентагона Ллойда Остина и слова президента США Джо Байдена о встрече с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами