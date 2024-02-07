Медведев предрек Апокалипсис в случае войны Запада с Россией

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что политикам Запада стоит перестать врать избирателям о готовности к войне с Россией, поскольку начало такого конфликта будет означать конец света. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, в настоящее время западные политики все чаще говорят о возможном конфликте с РФ, пытаясь оправдать в глазах электората огромные траты на поддержку Украины. При этом, говорит замглавы Совбеза, они врут гражданам, поскольку война с Россией слабо будет напоминать СВО.

Медведев пояснил: НАТО обладает значительно большими ресурсами по сравнению с Россией, поэтому последняя не станет даже пытаться воевать с альянсом в окопах.

«Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. <...> И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — сказал политик.

Он призвал западных политиков рассказывать об этом избирателям, а не «держать за идиотов».

До этого Медведев спрогнозировал уменьшение Украины до Львовской области.

Ранее Медведев прокомментировал заболевание главы Пентагона Ллойда Остина и слова президента США Джо Байдена о встрече с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном.