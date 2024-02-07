Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Ельцин-центр» провел экскурсию для британского посла

Ura.ru: «Ельцин-центр» провел экскурсию для посла Великобритании в РФ Кейси

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

«Ельцин-центр» в Екатеринбурге провел экскурсию для посла Великобритании в России Найджела Кейси, посол находится в городе с неофициальным визитом. Об этом сообщает агентство «Ura.ru» со ссылкой на источники.

«Найджел Кейси первым делом посетил «Ельцин-центр» , — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что дипломата, судя по попавшей в сеть видеозаписи, сопровождал генконсул Британии в Екатеринбурге Амир Котеча. Издание предполагает, что британские дипломаты услышали факты о правлении Ельцина и о его пути к власти.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хранят память о президенте Борисе Ельцине как о части истории России.

В свою очередь, режиссер Никита Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр» из-за мультфильма об истории России, «где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял». Он назвал анимационный фильм «ужасающим».

В годы правления Ельцина Россия пережила шоковую терапию, две чеченских войны, расстрел Белого дома в 1993 году и дефолт в 1998 году. В 1993 году при активном участии Ельцина была принята Конституция, закрепившая широкие полномочия президента в российской системе власти. В 1993 и 1999 году политику пытались вынести импичмент.

Ранее жители России выбрали лучших и худших правителей в истории страны.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами