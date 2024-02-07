«Ельцин-центр» провел экскурсию для британского посла

«Ельцин-центр» в Екатеринбурге провел экскурсию для посла Великобритании в России Найджела Кейси, посол находится в городе с неофициальным визитом. Об этом сообщает агентство «Ura.ru» со ссылкой на источники.

«Найджел Кейси первым делом посетил «Ельцин-центр» , — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что дипломата, судя по попавшей в сеть видеозаписи, сопровождал генконсул Британии в Екатеринбурге Амир Котеча. Издание предполагает, что британские дипломаты услышали факты о правлении Ельцина и о его пути к власти.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хранят память о президенте Борисе Ельцине как о части истории России.

В свою очередь, режиссер Никита Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр» из-за мультфильма об истории России, «где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял». Он назвал анимационный фильм «ужасающим».

В годы правления Ельцина Россия пережила шоковую терапию, две чеченских войны, расстрел Белого дома в 1993 году и дефолт в 1998 году. В 1993 году при активном участии Ельцина была принята Конституция, закрепившая широкие полномочия президента в российской системе власти. В 1993 и 1999 году политику пытались вынести импичмент.

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