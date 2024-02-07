В Канаде считают, что конфликт Зеленского с Залужным оставит Украину без помощи Запада

Увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может создать дополнительные проблемы для Украины в получении западной финансовой и военной помощи. Об этом сообщает обозреватель канадского издания Globe and Mail Джеймс Хорнкасл.

«Такой шаг будет воспринят внешним миром как свидетельство того, что дела с обороной у Украины обстоят не очень хорошо», — сказал он.

До этого бывший депутат Верховной рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявлял, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому может быть нанесен серьезный политический ущерб в случае, если главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не согласится добровольно уйти в отставку.

6 февраля полковник СБУ заявил, что увольнение Залужного приведет к осложнениям на фронте для Украины.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила слухи об увольнении Залужного с сериалом «Санта-Барбара».