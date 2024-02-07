Посол РФ назвал условие, при котором КНДР может провести ядерные испытания

Продолжение провокаций со стороны США может привести к тому, что КНДР решит провести испытания ядерного оружия. Об этом заявил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал утверждения западных политиков о подготовке Северной Кореи к соответствующим тестам. По словам дипломата, страны Запада и секретариат ООН априори не могут знать о подобной деятельности КНДР.

На этом фоне Мацегора назвал заявления Вашингтона и его союзников, касающиеся возможного проведения Пхеньяном седьмого ядерного испытания, «домыслами и спекуляциями». В то же время посол обратил внимание, что в данном вопросе многое зависит от дальнейшего развития военно-политической обстановки на Корейском полуострове.

«Если американо-южнокорейское расширенное ядерное сдерживание, которое выходит на уровень «ядерного альянса», и другие провокационные шаги <...> продолжатся, <...> руководство КНДР в интересах дальнейшего укрепления своей обороноспособности вполне может принять решение о проведении нового ядерного испытания», — сказал он.

Дипломат добавил, что речь также идет об отправке американских атомных подводных лодок в порты Южной Кореи и полетах стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил США над полуостровом.

Ранее посол РФ заявил об отсутствии у КНДР желания начинать вооруженный конфликт.