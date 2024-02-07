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Голосование в США по законопроекту о помощи Киеву пройдет 7 февраля

Сенатор Шумер: голосование по законопроекту о помощи Киеву пройдет 7 февраля

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Mindaugas Kulbis/AP

Голосование по пакетному законопроекту о помощи Украине, Израилю и ужесточении мер контроля на южной границе США намечено на среду, 7 февраля, несмотря на противодействие республиканцев. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер из Нью-Йорка подтвердил это на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Шумер заявил: «Мы планируем провести голосование по представленному законопроекту. Мы двигаемся вперед».

До этого сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена не готова говорить о наличии у нее «плана Б» на случай отказа конгресса одобрить законопроект о финансировании Украины и охране государственной границы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

При этом пресс-секретарь добавила, что Белый дом продолжает настаивать на принятии документа. Как сказала Жан-Пьер, парламентариям необходимо проголосовать за уже существующую версию законопроекта.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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